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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 6 мая

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 6 мая
Фото: МИД РФ

Россия проведет 6 мая неформальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, в ходе неформальной встречи глава правовой секции постоянного представителя РФ при организации Сергей Леонидченко.

Он рассказал, что на мероприятии, которое было организовано Францией и Албанией вместе с Украиной, в адрес России прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Однако не было представлено никаких доказательств.

— Это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на наше заседание по формуле «Арриа» 6 мая, — заявил Леонидченко, передает РИА Новости.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос еще предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

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