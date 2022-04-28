Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 6 мая

Фото: МИД РФ

Россия проведет 6 мая неформальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, в ходе неформальной встречи глава правовой секции постоянного представителя РФ при организации Сергей Леонидченко.

Он рассказал, что на мероприятии, которое было организовано Францией и Албанией вместе с Украиной, в адрес России прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Однако не было представлено никаких доказательств.

— Это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на наше заседание по формуле «Арриа» 6 мая, — заявил Леонидченко, передает РИА Новости.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос еще предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.