Косметическая компания Coty с брендами Max Factor и Rimmel прекращает работу в РФ

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Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении работы в России из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило агентство Reuters.

В компанию входят бренды парфюмерии и косметики Tiffany, Miu Miu, Chloe, Kylie Skin, Hugo Boss, Calvin Klein, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Burberry, Gucci и Marc Jacobs. Также Coty владеет популярными косметическими брендами Rimmel и Max Factor.

В компании сообщили, что продажи в РФ в прошлом году составили три процента от общего объема. Поэтому Coty считает, что прекращение работы в стране не повлияет на финансовые результаты.

19 апреля немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне ее военной спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в России продолжат работу на предприятии.