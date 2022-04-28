Троих туристов из Москвы эвакуировали на вертолете с горы на Кубани

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Спасатели эвакуировали троих московских туристов в Краснодарском крае с горы Большой Тхач. Об этом сообщили в четверг, 28 апреля, в пресс-службе МЧС России.

— Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ бортом вертолета Ка-32 эвакуировали троих участников незарегистрированной туристической группы со склона горы Большой Тхач. Туристы рассказали, что на третий день похода, совершая восхождение на гору, они не рассчитали свои силы и подготовку, из-за чего оказались в форс-мажорной ситуации, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что туристы были на высоте 2,3 тысячи метров. Их экипировка не соответствовала сложности маршрута. Ночью при попытке поставить палатку ее порвало ветром, после этого туристы обратились в МЧС.

Спасатели решили не подниматься за туристами, потому что это заняло бы весь световой день. Вместо этого за ними направили вертолет и доставили на базу спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.

В ведомстве отметили, что группа не была зарегистрирована в местном ГУ МЧС, как того требуют правила. Делать это нужно не позже чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, связанного с активными видами туризма, на сайте МЧС РФ, передает ТАСС.

В январе пятеро московских туристов заблудились в горах Кабардино-Балкарии. Группа отдыхающих из столицы вечером вышла на прогулку в окрестности города Тырныауз, с наступлением темноты туристы не смогли найти дорогу обратно в город.