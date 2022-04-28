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Количество высокотехнологичных операций пациентам с онкологией увеличилось почти в полтора раза

Араз Салехов

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Количество высокотехнологичных операций пациентам с онкологией увеличилось почти в полтора раза
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

В столице увеличилось число высокотехнологичных операций онкологического профиля почти на 50 процентов за три года. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Важно, что такая бесплатная высокотехнологичная помощь ежегодно становится доступнее благодаря расширению перечня применяемых методов, использованию в столичных больницах самого современного оборудования и работе высококвалифицированных специалистов. За последние три года число подобных операций в городских больницах увеличилось на 46 процентов — с почти восьми тысяч в 2019 году до 11,5 тысячи в 2021-м, — отметила она.

Заммэра добавила, что пациентам с онкологическим диагнозом также доступны вмешательства на роботических хирургических комплексах, где применяются технологии 3D-печати и многие другие.

При этом пациентам со злокачественными новообразованиями проводят высокотехнологичные операции во всех шести ведущих онкологических стационарах. Более подробную информацию о данной инновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что десять столичных клиник начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов в приемных отделениях.

Анастасия Ракова отметила, что красный и оранжевый индикаторы говорят о тяжелом состоянии пациента и ему требуется экстренная помощь. Желтый — необходимо наблюдение. Зеленый — стабильное состояние.

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