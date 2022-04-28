Bloomberg: Газпромбанк отклонил рублевую оплату газа для Германии и Австрии

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Газпромбанк отклонил платеж за некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 28 апреля.

— Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о среднесрочном контракте на поставку семи тераватт-часов до конца 2023 года. Gazprom Marketing & Trading Ltd. ведет переговоры с Газпромбанком и продолжает предпринимать попытки проведения платежа, передает РИА Новости.

27 апреля стало известно, что десять покупателей из Европы открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа.

В этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. По его словам, президент России Владимир Путин удостоверил Австрию в безопасности газовых поставок.