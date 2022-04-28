Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: Газпромбанк отклонил рублевую оплату газа для Германии и Австрии

Александр Афонин

В мире
Bloomberg: Газпромбанк отклонил рублевую оплату газа для Германии и Австрии
Фото: shutterstock

Газпромбанк отклонил платеж за некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 28 апреля.

— Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о среднесрочном контракте на поставку семи тераватт-часов до конца 2023 года. Gazprom Marketing & Trading Ltd. ведет переговоры с Газпромбанком и продолжает предпринимать попытки проведения платежа, передает РИА Новости.

27 апреля стало известно, что десять покупателей из Европы открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа.

В этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. По его словам, президент России Владимир Путин удостоверил Австрию в безопасности газовых поставок.

Газпром Германия Австрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте