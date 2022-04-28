Жители Москвы уже более 15 тысяч раз записались к нотариусам через mos.ru

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Горожане более 15,5 тысячи раз совершили онлайн-запись к нотариусу с помощью сервиса на портале mos.ru. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Сервис на портале mos.ru позволяет выбрать удобное время для посещения нотариуса и получить нужную нотариальную услугу без ожидания в очереди. Почти треть всех записей оформлена для удостоверения доверенности и согласия — около 4,8 тысячи раз. Также горожане часто пользуются сервисом, чтобы записываться к нотариусу для оформления наследства и подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью, — отметил он.

Также Козлов напомнил, что данная функция появилась на портале летом 2021 года. Она стала доступна как физическим лицам, так и представителям бизнеса.

В сервисе «Запись на прием к нотариусу» доступно более 40 нотариальных услуг, которые предоставляют 183 столичных нотариуса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» было скачано почти 320 тысяч раз с начала 2022 года.

С помощью приложения можно проводить оплату жилищно-коммунальных услуг, передавать показания счетчиков, проверять наличие штрафов, а также многое другое. Наиболее востребованными сервисами стали «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе» и «Запись к врачу».

При этом свыше 20 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям пользователи портала mos.ru.

Так, горожане помогали тяжелобольным детям, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям и бездомным животным.