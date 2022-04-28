Путин поблагодарил Эрдогана за состоявшийся в Турции обмен Ярошенко на Рида

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за состоявшийся в Турции обмен гражданина РФ Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Разговор коллег по телефону состоялся в четверг, 28 апреля.

— Президент Эрдоган заявил, что посредничество Турции в этом обмене является не только признаком того, какое значение она придает миру, диалогу и сотрудничеству, но и ее значимостью с точки зрения ее посреднической миссии, — говорится в заявлении канцелярии президента Турции.

Главы государств также обсудили ситуацию на Украине. Уточняется, что Стамбул готов инициировать урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

27 апреля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что обмен американского заключенного Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в результате долгого переговорного процесса.

Два года назад суд в РФ приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии за применение насилия в отношении правоохранителей. Соединенные Штаты в свою очередь в 2011 году приговорили к двадцати годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко за сговор касательно контрабанды наркотических веществ.