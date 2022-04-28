Bloomberg: Десять стран потребовали от ЕС разъяснений о расчетах за газ в рублях

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Представители некоторых стран Европы потребовали у Евросоюза разъяснений касательно требований России оплачивать газ в рублях, потому как нынешний документ является некорректным. Об этом в четверг, 28 апреля, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что недовольство неясной позицией ЕС выразили 10 государств: Польша, Болгария, Дания, Латвия и другие.

Согласно позиции Варшавы, выборочная трактовка российских требований может быть инструментом Москвы и провоцировать разногласия в Европейском союзе.

Еврокомиссия в свою очередь пообещала доработать комментарии по данному вопросу, передает РБК.

Недавно научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.