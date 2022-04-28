Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bloomberg: Десять стран потребовали от ЕС разъяснений о расчетах за газ в рублях

Полина Долганова
В мире
Bloomberg: Десять стран потребовали от ЕС разъяснений о расчетах за газ в рублях
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Представители некоторых стран Европы потребовали у Евросоюза разъяснений касательно требований России оплачивать газ в рублях, потому как нынешний документ является некорректным. Об этом в четверг, 28 апреля, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что недовольство неясной позицией ЕС выразили 10 государств: Польша, Болгария, Дания, Латвия и другие.

Согласно позиции Варшавы, выборочная трактовка российских требований может быть инструментом Москвы и провоцировать разногласия в Европейском союзе.

Еврокомиссия в свою очередь пообещала доработать комментарии по данному вопросу, передает РБК.

Недавно научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Евросоюз (ЕС) Газпром Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте