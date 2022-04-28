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улица Автозаводская, владение 24, корпус 1. Карта всех событий

Гостиницу на 909 номеров построят в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

Уточняется, что в отеле будет подземный паркинг на 228 машиномест. Разрешение на строительство действует сроком до 27 апреля 2025 года.

Гостиница появится по адресу улица Автозаводская, владение 24, корпус 1.

Гостиничный комплекс будет состоять из трех корпусов, которые соединит между собой трехэтажная наземная часть с аркой для проезда транспорта во двор. Площадь здания превысит 71 тысячу квадратных метров.

На первом этаже отеля появятся офисы, кафе и супермаркет. На последних этажах одного из корпусов организуют террасы со стеклянными ограждениями, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что в Ломоносовском районе отменили строительство гостиницы. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что земельный участок площадью около 0,08 га был предоставлен инвестору в 2006 году. Он собирался построить гостиницу общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров.