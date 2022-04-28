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Задержанные в Москве дебоширы планировали теракт по заданию СБУ

Елена Самойлова
Происшествия
Задержанные в Москве дебоширы планировали теракт по заданию СБУ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Двое задержанных в Москве мужчин планировали теракт по заданию СБУ. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

По данным РЕН ТВ, двух уроженцев Омска задержали у станции метро «Пушкинская». Правоохранители обратили на них внимание из-за того, что оба вели себя неадекватно. Оказалось, такое поведение было вызвано наркотическим опьянением.

С собой у них были транквилизаторы, коктейли Молотова, респираторы, самодельное оружие и ножи. Также злоумышленники были одеты в мотоциклетную защитную экипировку.

Видео: РЕН ТВ

Следователи выяснили, что прием наркотиков был частью задания от украинских спецслужб — такие показания дали сами задержанные. В таком состоянии мужчины должны были спровоцировать конфликт с полицейскими и поджечь служебную машину в центре Москвы.

После задержания они несколько недель провели в реанимации токсикологического отделения. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Также 28 апреля в Симферополе ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ.

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