Задержанные в Москве дебоширы планировали теракт по заданию СБУ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Двое задержанных в Москве мужчин планировали теракт по заданию СБУ. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

По данным РЕН ТВ, двух уроженцев Омска задержали у станции метро «Пушкинская». Правоохранители обратили на них внимание из-за того, что оба вели себя неадекватно. Оказалось, такое поведение было вызвано наркотическим опьянением.

С собой у них были транквилизаторы, коктейли Молотова, респираторы, самодельное оружие и ножи. Также злоумышленники были одеты в мотоциклетную защитную экипировку.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: РЕН ТВ

Следователи выяснили, что прием наркотиков был частью задания от украинских спецслужб — такие показания дали сами задержанные. В таком состоянии мужчины должны были спровоцировать конфликт с полицейскими и поджечь служебную машину в центре Москвы.

После задержания они несколько недель провели в реанимации токсикологического отделения. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Также 28 апреля в Симферополе ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, который готовил теракт в ТРЦ.