Операторы обновили модели электросамокатов в Москве

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С 2022 года у москвичей появилась возможность арендовать самые современные модели самокатов. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

У новых самокатов появились держатели для телефона с беспроводной зарядкой, голосовой помощник, двойные подножки, подсветка и номерные знаки.

— По нашим прогнозам, в этом году более 1 миллиона человек будет активно пользоваться электросамокатами. Мы установим в городе дополнительные велопарковки, — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

С апреля начали работу пункты проката велотранспорта на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки в пятницу, 1 апреля. Первые точки велопроката открылись недалеко от арки главного входа, на северной и южной петлях Кольцевой дороги. Всего на ВДНХ доступно 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов.

Недавно резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал ориентированный на импортозамещение самокат для шеринговых систем.