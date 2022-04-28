Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог назвал шесть имен мужчин-экстрасенсов

Лейла Алиева
Общество
Астролог назвал шесть имен мужчин-экстрасенсов
Фото: Pexels

Астролог и экстрасенс Андрей Харрис назвал обладателей мужских имен, которые наиболее близки с миром магии и наделены экстрасенсорными способностями.

Евгений

Мужчина с именем Евгений с рождения наделен тонким восприятием мира. Буквы «Е» в имени открывают тонкий эмоциональный портал, с помощью которого Евгений способен чувствовать происходящее.

Вадим

Мужчины с этим именем извлекают из окружающего мира не только доступные всем ресурсы, но и чувствуют сверхъестественную энергию. Это помогает Вадиму уберечь себя и своих близких от опасностей.

Алексей

Алексей способен предсказывать будущее, хотя чаще делает это в шутку, нежели пытается заработать на сверхъестественном таланте.

Альберт

Если мы будем переводить имя Альберт с древних языков, то получим «альбус» — светлый. Поэтому и директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера» носит загадочное имя. Как и волшебник, мужчины с именем Альберт могут стать очень сильными светлыми магами, которые постоянно стоят на страже равновесия мира.

Артур

Обладатели имени Артур находятся под покровительством звезды Арктур, одной из самых ярких звезд в Северном полушарии. В древности ее называли «звездой сумасшедших», которая давала неизвестные божественные откровения.

— Их часто называли юродивыми, душевно больными. Их лечили алиенисты, но не могли поставить диагноз. Сегодня мы понимаем, что это были сильные медиумы и ясновидящие, которые были способны предсказать будущее, пообщаться с духами умерших, а иногда и вовсе с представителями других цивилизаций, — рассказал Харрис.

Антон

Это имя несет в себе светлые вибрации, и при определенном стечении обстоятельств Антон может быть светлым волшебником, меняющим этот мир к лучшему. Представители этого имени часто приносят свой комфорт в жертву ради родственников, пишет Пятый канал.

До этого астролог назвал пять имен мужчин-альфонсов. Так, мужчины с именем Андрей иногда могут использовать женщин для своих целей, но делают это благородно и отрабатывают вложенные в них ресурсы сполна.

Экстрасенсы Мужчины Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте