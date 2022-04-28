Астролог назвал шесть имен мужчин-экстрасенсов

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Астролог и экстрасенс Андрей Харрис назвал обладателей мужских имен, которые наиболее близки с миром магии и наделены экстрасенсорными способностями.

Евгений

Мужчина с именем Евгений с рождения наделен тонким восприятием мира. Буквы «Е» в имени открывают тонкий эмоциональный портал, с помощью которого Евгений способен чувствовать происходящее.

Вадим

Мужчины с этим именем извлекают из окружающего мира не только доступные всем ресурсы, но и чувствуют сверхъестественную энергию. Это помогает Вадиму уберечь себя и своих близких от опасностей.

Алексей

Алексей способен предсказывать будущее, хотя чаще делает это в шутку, нежели пытается заработать на сверхъестественном таланте.

Альберт

Если мы будем переводить имя Альберт с древних языков, то получим «альбус» — светлый. Поэтому и директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера» носит загадочное имя. Как и волшебник, мужчины с именем Альберт могут стать очень сильными светлыми магами, которые постоянно стоят на страже равновесия мира.

Артур

Обладатели имени Артур находятся под покровительством звезды Арктур, одной из самых ярких звезд в Северном полушарии. В древности ее называли «звездой сумасшедших», которая давала неизвестные божественные откровения.

— Их часто называли юродивыми, душевно больными. Их лечили алиенисты, но не могли поставить диагноз. Сегодня мы понимаем, что это были сильные медиумы и ясновидящие, которые были способны предсказать будущее, пообщаться с духами умерших, а иногда и вовсе с представителями других цивилизаций, — рассказал Харрис.

Антон

Это имя несет в себе светлые вибрации, и при определенном стечении обстоятельств Антон может быть светлым волшебником, меняющим этот мир к лучшему. Представители этого имени часто приносят свой комфорт в жертву ради родственников, пишет Пятый канал.

До этого астролог назвал пять имен мужчин-альфонсов. Так, мужчины с именем Андрей иногда могут использовать женщин для своих целей, но делают это благородно и отрабатывают вложенные в них ресурсы сполна.