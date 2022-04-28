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В Москве пройдет турнир по футболу среди юношеских клубных команд стран СНГ и ШОС

Полина Долганова
Город
В Москве пройдет турнир по футболу среди юношеских клубных команд стран СНГ и ШОС
Фото: pixabay

Турнир по футболу среди юношеских клубных команд стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на кубок СНГ пройдет в «Лужниках» в период с 26 июня по 4 июля.

В спортивном состязании будут соревноваться 16 юношеских команд профессиональных футбольных клубов из России, стран СНГ и ШОС.

В составе команд будут играть спортсмены в возрасте 15 и 14 лет.

Количество москвичей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом, каждый год увеличивается. Растет спрос на занятия в бассейнах, залах, многофункциональных комплексах, на площадках. Это особенно заметно проявилось во время пандемии. По данным ВЦИОМ, сегодня более половины горожан занимаются физкультурой. О том, какие новые возможности для спорта появятся в этом году у жителей столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

Так, например, город создает оптимальные условия для реализации потребности в здоровом образе жизни. Десятки новых спортивных объектов ежегодно возводятся за счет средств городского бюджета. Не стал исключением и этот год. Согласно программе «Спорт Москвы», на карте города появятся 10 таких комплексов.

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