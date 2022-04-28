Газпром: Польша продолжает закупать российский газ через Германию

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После приостановки прямых поставок газа из России Польша продолжает покупать российские энергоресурсы, но реверсом из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома в четверг, 28 апреля.

— На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так, — рассказали в компании.

Теперь российский газ поступает в Польшу из Германии по газопроводу Ямал — Европа. Объем такого реверса составляет около 30 миллионов кубометров в сутки. Это почти полностью соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом», передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях. По словам канцлера республики, президент России Владимир Путин удостоверил Австрию в безопасности газовых поставок.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть. Позже стало известно, что Россия прекратила поставлять газ в Польшу.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.