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Мужчина потерял полмиллиона рублей во время прогулки

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина потерял полмиллиона рублей во время прогулки
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Мужчина потерял полмиллиона рублей, пока гулял по городу. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 27 апреля в отделение полиции обратился мужчина и заявил, что потерял крупную сумму денег. Он пояснил, что, возможно, обронил конверт с наличными во время прогулки по Пресненской набережной. Внутри лежали 500 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

До этого сообщалось о задержании подозреваемого в мошенничестве на сумму более 260 тысяч рублей. Молодой человек завязывал знакомство с посетителями торгового центра и предлагал им заработок.

Схема выглядела следующим образом: согласившихся он просил взять кредит для покупки телефона и передать гаджет ему. Как только злоумышленник получал смартфон, то сразу выплачивал доверчивому «помощнику» пять тысяч рублей и обещал погасить кредит, но через некоторое время переставал выходить на связь.

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