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Самосвал опрокинулся на Дорожной улице в Москве

Полина Долганова
Происшествия
Самосвал опрокинулся на Дорожной улице в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дорожная улица, 10А Карта всех событий

Несколько машин столкнулись на Дорожной улице в Новой Москве в районе дома 10. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что в результате аварии опрокинулся самосвал.

На месте ДТП работают оперативные службы.

Для движения свободна одна полоса. Москвичам рекомендуется выбирать пути объезда.

Самосвал опрокинулся на Дорожной улице в Москве Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращалось.

С 21 по 27 марта в ДТП пострадал 141 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. В общей сложности на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 127 аварий, в них погибло пять человек.

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