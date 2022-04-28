Самосвал опрокинулся на Дорожной улице в Москве
Несколько машин столкнулись на Дорожной улице в Новой Москве в районе дома 10. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Уточняется, что в результате аварии опрокинулся самосвал.
На месте ДТП работают оперативные службы.
Для движения свободна одна полоса. Москвичам рекомендуется выбирать пути объезда.
29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращалось.
С 21 по 27 марта в ДТП пострадал 141 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. В общей сложности на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 127 аварий, в них погибло пять человек.