Эрдоган: Турция рассчитывает на установление мира на Украине в ближайшее время

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Турция рассчитывает, что в ближайшее время на Украине установится мир. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 28 апреля.

По словам президента, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Турцию и провел там переговоры с правительством. После этого генсек отправился в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Проведя все встречи, Гутерриш позвонил Эрдогану и сообщил о положительных итогах переговоров, утверждает президент Турции.

— Он заявил (Гутерриш — прим. «ВМ»), что участие ООН (в урегулировании на Украине — прим. «ВМ») является положительным развитием событий с точки зрения будущего, — заключил Эрдоган.

Он также отметил, что Путин тоже оценил прошедшие переговоры с генсеком ООН положительно, передает ТАСС.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

До этого Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.