Представившаяся сотрудницей банка мошенница похитила у пенсионера более 700 тысяч рублей

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Мошенница представилась сотрудницей банка и похитила со счетом московского пенсионера 710 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 28 апреля.

По данным ведомства, неизвестная женщина позвонила пенсионеру 1937 года рождения и представилась сотрудницей банка. Она пообещала мужчине компенсацию за санаторно-курортную путевку, после чего завладела из СМС-сообщений и реквизитами банковских карт пенсионера. После этого лжесотрудница похитила со счетов потерпевшего деньги на общую сумму 710 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенничества, пенсионер обратился в полицию.

Теперь правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере с банковского счета».

Также в этот день сообщалось, что лжепрокурор с сообщницей выманили у столичной пенсионерки более 100 тысяч рублей. Потерпевшей позвонил незнакомец и представился сотрудником прокуратуры.

26 апреля суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Двух мужчин признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере.