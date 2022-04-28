Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Представившаяся сотрудницей банка мошенница похитила у пенсионера более 700 тысяч рублей

Евгений Белоусов
Происшествия
Представившаяся сотрудницей банка мошенница похитила у пенсионера более 700 тысяч рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мошенница представилась сотрудницей банка и похитила со счетом московского пенсионера 710 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 28 апреля.

По данным ведомства, неизвестная женщина позвонила пенсионеру 1937 года рождения и представилась сотрудницей банка. Она пообещала мужчине компенсацию за санаторно-курортную путевку, после чего завладела из СМС-сообщений и реквизитами банковских карт пенсионера. После этого лжесотрудница похитила со счетов потерпевшего деньги на общую сумму 710 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенничества, пенсионер обратился в полицию.

Теперь правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере с банковского счета».

Также в этот день сообщалось, что лжепрокурор с сообщницей выманили у столичной пенсионерки более 100 тысяч рублей. Потерпевшей позвонил незнакомец и представился сотрудником прокуратуры.

26 апреля суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Двух мужчин признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере.

Пенсионеры Москва Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте