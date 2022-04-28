Объявлен список номинантов 11-й музыкальной премии RU.TV

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В четверг, 28 апреля, в эфире телеканала RU.TV прошел звездный марафон, в котором объявили номинантов Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Телеканал подвел итоги первого этапа голосования в номинации «ФАН или ПРОФАН». В этом году сами зрители выбирали шорт-лист исполнителей, которые попадут в итоговое голосование. В него попали: Ирина Дубцова, Кирилл Туриченко, Zivert, Niletto, Клава Кока, SHAMAN, Анна Плетнева, МакSим, Мари Краймбрери и TSOY.

Кроме того, в номинации «Лучший старт» участвуют такие исполнители, как Люся Чеботина, Марина Бриз, Galibri & Mavik, SHAMAN и Тамара Кутидзе.

На звание «Лучшего певца» номинированы Владимир Пресняков, Дима Билан, Дмитрий Маликов и EMINМ, а за «Лучшую певицу» будут бороться Zivert, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Ханна и Слава.

За любимого блогера можно будет проголосовать в номинации «Музыкальный блогер», в которой участвуют Катя Адушкина, Миа Бойка, Хабиб, Аня Покров и Егор Шип.

Отмечается, что голосование стартует 28 апреля на сайте телеканала.

19 апреля стало известно, что Премия телеканала RU.TV пройдет 28 мая в «Крокус Сити Холле». В прямом эфире ведущие телеканала и звездные гости обсудят номинации, поделятся новостями из жизни шоу-бизнеса и раскроют некоторые секреты подготовки к премии.