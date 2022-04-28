Минобороны сообщило об уничтожении украинской пусковой установки «Точка-У»

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Российские вооруженные силы уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 28 апреля.

— Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники, — рассказал он.

По словам Конашенкова, российские силы ПВО также уничтожили семь украинских беспилотников. За прошедшие сутки в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха российской армией были сбиты три украинские ракеты «Точка-У». Кроме того, за день были поражены 76 украинских военных объектов, говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.