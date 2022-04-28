Утопившей сына во время купания жительнице Подмосковья предъявили обвинения

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Следователи предъявили обвинение 43-летней жительнице подмосковного Одинцова по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что по ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы, — рассказала представитель ведомства.

Врадий добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия и назначили биологическую, молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую экспертизы.

По данным следствия, утром 26 апреля женщина во время купания сына совершила его убийство. Вернувшийся домой отец ребенка обнаружил его тело и вызвал бригаду «скорой помощи», а также сотрудников правоохранительных органов. На теле мальчика были ранения и следы утопления. Мать ребенка в ходе допроса созналась в содеянном.