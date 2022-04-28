Перед судом предстанет бывший сотрудник службы по противодействию коррупции

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Перед судом предстанет бывший исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС), обвиняемый в получении взятки. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России завершено. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Согласно материалам дела, экс-сотрудник разработал преступную схему, чтобы постоянно получать «пассивный» доход — взятки. Для этого он (экс-сотрудник) подговорил частника убедить индивидуального предпринимателя, выплачивать ему (частнику) некую сумму денег за прохождение таможенного контроля.

За каждую грузовую машину нужно было платить 700 долларов США. Так, благодаря данной схеме, в период с июня по август 2021 года обвиняемый получил более одного миллиона рублей.

По второй схеме он получил более одного миллиона рублей. Так, в период с июня по август прошлого года обвиняемый получил от коммерсанта денежные средства за непринятие дополнительных мер по проверке транспортных средств юридического лица при прохождении таможенного контроля, а также за общее покровительство.

Во время очередной передачи взятки мужчину задержали с поличным сотрудниками ФСБ России и ОЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого в целях обеспечения исполнения приговора суда.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.

До этого суд приговорил к 2,5 года колонии экс-адвоката Александра Вершинина. Он признал себя виновным в обвинении, предусмотренном статьей «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».