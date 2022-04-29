The Times: Конец «эпохи низких цен» может привести к бунтам в Европе

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«Эпоха низких цен» на территории Европы канула в небытие, при этом политическое признание этого факта грозит серьезными волнениями в европейском обществе, пишет The Times в четверг, 28 апреля.

В продуктовых магазинах по всей Европе цены на продовольствие неизбежно растут еженедельно, а кризис на Украине усугубляет и без того стремительно растущие счета на электроэнергию, пишут журналисты. Общество в странах ЕС все больше выражает недовольство повышением стоимости жизни, тогда как власти стран блока пытаются ослабить ущерб.

Продукты и топливо были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, теперь руководителям европейских государств придется признать это во всеуслышание и готовиться к негативной реакции населения, считают обозреватели британского издания.

Дидерик Самсом, руководящий аппаратом исполнительного вице-главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, отвечающего за энергетику, предупредил, что до нынешнего времени дешевизна жизни европейцев достигалась за счет ущерба окружающей среде и импорта энергоносителей из России. Теперь он считает, что «более высокие цены — это навсегда», а политикам предстоит держать удар за эти изменения в жизни населения, пишет РИА Новости.

Накануне болгарские эксперты предрекли хаос и нищету в стране, если власти решат отказаться от российского газа.