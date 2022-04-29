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Титов: Бизнесмены из «Лондонского списка» хотят вернуться в Россию

Егор Провоторов
В мире
Титов: Бизнесмены из «Лондонского списка» хотят вернуться в Россию
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бизнесмены из «Лондонского списка» выражают желание вернуться в страну, однако боятся уголовного преследования.

По словам бывшего кандидата в президенты, кризис вносит свои коррективы в этот вопрос, однако, некоторые находящиеся за рубежом российские бизнесмены хотят вернуться на родину даже в такой ситуации.

— Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать, — подчеркнул Титов.

При этом политик заметил, что члены вышеуказанного списка согласны находиться под следствием при возвращении в Россию, однако не готовы при этом сидеть в следственных изоляторах, пишет РИА Новости.

«Лондонским списком» называют перечень российских бизнесменов, которые покинули страну и уехали за границу из-за уголовного преследования в России.

В прошлом году появилась информация, что Борис Титов покинет свой пост помощника президента, однако практически сразу же сам политик опроверг подобные данные.

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