Титов: Бизнесмены из «Лондонского списка» хотят вернуться в Россию

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бизнесмены из «Лондонского списка» выражают желание вернуться в страну, однако боятся уголовного преследования.

По словам бывшего кандидата в президенты, кризис вносит свои коррективы в этот вопрос, однако, некоторые находящиеся за рубежом российские бизнесмены хотят вернуться на родину даже в такой ситуации.

— Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать, — подчеркнул Титов.

При этом политик заметил, что члены вышеуказанного списка согласны находиться под следствием при возвращении в Россию, однако не готовы при этом сидеть в следственных изоляторах, пишет РИА Новости.

«Лондонским списком» называют перечень российских бизнесменов, которые покинули страну и уехали за границу из-за уголовного преследования в России.

В прошлом году появилась информация, что Борис Титов покинет свой пост помощника президента, однако практически сразу же сам политик опроверг подобные данные.