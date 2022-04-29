Евросоюз предъявит Apple новое обвинение в нарушении антимонопольных законов

Фото: depositphotos

На будущей неделе Евросоюз предъявит американскому технологическому гиганту Apple новое обвинение в нарушении антимонопольного законодательства, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации обозревателей, в ЕС считают, что американцы ограничивают доступ конкурентов к своей системе бесконтактных мобильных платежей Apple Pay.

Претензии Брюсселя связаны с технологией NFC, которая позволяет владельцам мобильных устройств из Купертино рассчитываться, приложив его к платежному терминалу. В Брюсселе уверяют, что компания не дает доступ к этой технологии сторонним разработчикам приложений, по этой причине финансовые организации не могут внедрить на своих площадках бесконтактную оплату.

По информации журналистов, дело против американской компании было открыто два года назад. Apple может грозить штраф в размере до 10 процентов от мировой выручки, пишет РБК.

«Яблочная» компания не позволяет третьим сторонам обрабатывать платежи с помощью NFC, ссылаясь на то, что это нарушит конфиденциальность пользователей, а также их безопасность.

Две недели назад стало известно, что Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple после заявления компании об уходе с российского рынка и приостановке продажи своих товаров