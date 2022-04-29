Москвичам и гостям столичного региона пообещали небольшие дожди 29 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 29 апреля, столичный регион будет находиться в гребне антициклона, а к вечеру будет заметно влияние атмосферного фронта, подходящего к Москве с северо-западной стороны, сообщают синоптики.

Весь день жители и гости столицы будут наблюдать облачную погоду, а местами пройдет небольшой дождь. Воздух в Москве и Подмосковье в этот день прогреется до 12 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, пишет портал «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине пятничного дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха в районе 40 процентов. Синоптики также предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 29 апреля.

— В столичном регионе холодная погода, среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Атмосферное давление продолжит расти, кислородный режим благоприятный, — сообщают специалисты.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая.