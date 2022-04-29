Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам и гостям столичного региона пообещали небольшие дожди 29 апреля

Егор Провоторов
Город
Москвичам и гостям столичного региона пообещали небольшие дожди 29 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 29 апреля, столичный регион будет находиться в гребне антициклона, а к вечеру будет заметно влияние атмосферного фронта, подходящего к Москве с северо-западной стороны, сообщают синоптики.

Весь день жители и гости столицы будут наблюдать облачную погоду, а местами пройдет небольшой дождь. Воздух в Москве и Подмосковье в этот день прогреется до 12 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, пишет портал «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине пятничного дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха в районе 40 процентов. Синоптики также предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 29 апреля.

— В столичном регионе холодная погода, среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Атмосферное давление продолжит расти, кислородный режим благоприятный, — сообщают специалисты.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая.

Москва апрель Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте