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Летнюю Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в Международной федерации университетского спорта.

— Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года, — говорится в сообщении.

На фоне военной спецоперации на территории Украины многие спортивные мероприятия в Российской Федерации были отменены, а на отечественную сборную были наложены различные санкции. Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

В свою очередь Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2022–2023.

Кроме того, итальянская сборная по баскетболу отказалась играть с командой из России в рамках отбора на чемпионат мира по баскетболу в том случае, если сборную РФ допустят к матчу.

26 февраля сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды. Матч должен был состояться в Москве 24 марта.