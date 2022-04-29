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Серия профориентационных вебинаров для подростков пройдет в Москве

Георгий Соланович
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Серия профориентационных вебинаров для подростков пройдет в Москве
Фото: Денис Кондратьев

Агентство инноваций Москвы и школа TUMO Moscow в майские праздники проведут серию бесплатных профориентационных вебинаров для подростков «Время мыслить креативно». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 29 апреля.

— На майских вебинарах ребята смогут попробовать свои силы в разных профессиях — от музыканта и мультипликатора до технологического предпринимателя — и понять, какие навыки им в будущем стоит развивать, — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация. Количество участников неограниченно.

Так, 1 мая пройдет мастер-класс по созданию кино и анимации. На 2 мая запланирован вебинар по созданию собственной музыкальной композиции. 3 и 4 мая состоятся вебинары по программированию, а 6 мая подросткам расскажут, как создать и масштабировать продукт. 7 и 8 мая пройдут мастер-класс по развитию креативности в музыке и по 3D- и графическому дизайну соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля сообщалось, что городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии». Занятия пройдут с 21 апреля по 26 мая. На них эксперты расскажут о происходящем на фешен-рынке страны, а также о фешен-маркетинге.

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