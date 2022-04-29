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Эксперты напомнили правила ухода за длинношерстными котами

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты напомнили правила ухода за длинношерстными котами
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Эксперты напомнили о правилах ухода за длинношерстными кошками.

Как отмечают специалисты, к кошкам данного вида нужен особый подход. Не стоит упускать из виду их основные особенности. Так, длинношерстные животные часто срыгивают шерсть, не стоит этого пугаться. Части шерсти постоянно попадают им в желудок, и чтобы не допустить фатальных последствий, нужно избавиться от частиц, мешающих нормальному пищеварению.

Тем не менее, если рвота стала регулярной и повторяется слишком часто, стоит показать животное ветеринару.

Как отмечают эксперты, у многих длинношерстных, в частности шотландской или сибирской породы, наблюдается весьма чувствительное пищеварение. А это значит, что велика вероятность различных заболеваний при использовании неподходящего корма или при проглатывании несъедобных частиц.

Владельцам таких животных не стоит забывать о постоянном расчесывании шерсти питомцев с помощью специальных расчесок, передает издание argumenti.ru.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «ВМ», какие сложности могут возникнуть при переводе животного на новый корм.

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