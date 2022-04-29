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Народный календарь. Как правильно есть 30 апреля, чтобы привлечь счастье

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как правильно есть 30 апреля, чтобы привлечь счастье
Фото: pixabay.com

Многие приметы на 30 апреля связаны с пчелами. В народном календаре дата получила название Зосима Пчельник. Православная церковь 30 апреля почитает преподобного Зосиму, игумена Соловецкого. В народе его считали покровителем пчеловодства.

Запрещается переедать на 30 апреля. На столе в этот день обязательно должны быть соль, вчерашний хлеб и крещенская вода, а также мед. Трапезу необходимо начинать именно с этих блюд, и только потом нужно приступать к основной еде. Говорят, что подобный обряд принесет в дом счастье и достаток.

Запрещается рассказывать сны, которые вы увидели в ночь на 30 апреля, они могут сбыться лишь через сорок дней. Отметим, что положительные обернутся негативными последствиями, а неприятные сны обязательно воплотятся в жизни в том виде, в каком были увидены спящим.

В этот день не рекомендуется надевать новые вещи. Согласно приметам, они быстро придут в негодность.

Приметы погоды:

Пчелы на вишневый цвет садятся — к урожаю вишни.

На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно.

Пчелы летают лениво и недружно — меду будет мало. Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

Муравьи в доме — к счастью.

Грачи играют — на хорошую погоду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно есть 30 апреля, чтобы привлечь счастье

Именины отмечают: Адриан, Александр, Иван, Федор.

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