Парковки в Москве будут работать бесплатно в майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные водители смогут бесплатно парковаться на стоянках Москвы в майские праздники с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 30 апреля, 4–7 мая — это непраздничные дни, поэтому парковки будут работать в обычном платном режиме. 8 мая будет действовать тариф воскресенья — бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни, — подчеркнули а Telegram-канале дептранса.

До этого стало известно, что в столице к июлю появятся 300 дополнительных парковочных мест для жителей города. Уточняется, что в общей сложности количество парковочных мест для жителей превысит 1700. Новые места будут организованы в тех районах, где москвичам сложно найти парковку для автомобиля.

Жители города, желающие оставлять машину на таких местах, должны оформить резидентное разрешение соответствующего района. Документ также разрешает бесплатно оставлять автомобиль на всех платных уличных парковках района с 20:00 до 8:00 или круглосуточно за 3000 рублей в год.