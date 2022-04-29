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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Юрию Башмету и еще четверым гражданам. Об этом свидетельствует указ, обнародованный в пятницу, 29 апреля.

— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ... Башмету Юрию Абрамовичу, — говорится в документе.

Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1982 году началась его карьера дирижера. Худруком Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» музыкант стал в 2002 году.

Недавно музыкант назвал самые важные для него музыкальные произведения. Ими являются последнее сочинение Дмитрия Шостаковича, соната, опус 147, концерт Шнитке и альтовый концерт Софии Губайдуллиной. Артист также отметил, что, несмотря на пандемию, количество концертов и масштабных проектов, в которых он принимает участие, не уменьшилось. Бывали случаи отмены мероприятий, но последние переносились на более поздний срок.