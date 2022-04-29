В Росконтроле рассказали, как правильно выбирать рыбу в магазине

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Ведущий специалист экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина рассказала, как правильно выбрать рыбу в магазине и не наткнуться на просроченный или испорченный товар.

По словам эксперта, при покупке живой рыбы нужно смотреть, чтобы она подавала признаки жизни, глаза должны быть прозрачными, светлыми, без повреждений. Также стоит обратить внимание на жабры.

Если рыба продается охлажденной, нужно обратить внимание на консистенцию: она должна быть плотной или мягкой (в зависимости от рыбы), но ни в коем случае не должна разваливаться. Запах не должен быть тухлым или с какими-либо примесями.

Специалист напомнила, что при покупке любого продукта необходимо внимательно читать маркировку, наименование, состав продукта, дату изготовления и сроки хранения, передает Общественная служба новостей.

В отличие от дикой рыбы, употребление искусственно выращенного лосося может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом заявила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.