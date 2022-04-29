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Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на южном направлении

Полина Долганова
Политика
Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на южном направлении
Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил с Советом безопасности Российской Федерации обеспечение безопасности на южном направлении, в том числе на фоне сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

— Сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении, — цитирует главу государства ТАСС.

До этого Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве. Глава государства добавил, что по правительственной линии за эти вопросы отвечает вице-премьер России Алексей Оверчук.

31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в Китае встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Муттаки.

В прошлом месяце замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва не намерена признавать новую власть Кабула и считает, что в Афганистане необходимо сформировать коалиционное правительство из всех политических сил в стране.

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