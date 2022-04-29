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Москвичей призвали не подкармливать птиц в городских парках с приходом тепла

Георгий Соланович
Город
Москвичей призвали не подкармливать птиц в городских парках с приходом тепла
Фото: Мосприрода

Жителям Москвы стоит прекратить подкармливать пернатых друзей в городских парках с приходом теплой погоды, так как это может навредить здоровью пернатых. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях птицы на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека, а точнее — в теплое время года они не нуждаются в подкормке. В весенне-летний период пернатые в естественной среде способны самостоятельно находить корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий, — говорится в сообщении.

Так, оставленная в кормушках еда загрязняет окружающую среду, может вынудить птицу неправильно оценить территорию для будущего гнездования, а также вызвать привыкание к легкой пище у птенцов. Кроме того, чрезмерное употребление корма может отразиться на здоровье пернатых, отмечается на сайте «Мосприроды».

23 апреля сообщалось, что птицы начали вить гнезда на природных территориях столицы. В скором времени у пернатых появится потомство. В качестве стройматериалов птицы используют ветки, мох, глину и многое другое.

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