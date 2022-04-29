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Похитивший телефон у москвича неизвестный перевел с его счета более миллиона рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Похитивший телефон у москвича неизвестный перевел с его счета более миллиона рублей
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Неизвестный лишил жителя столицы телефона, а вместе с ним и сбережений, хранившихся на его банковском счете. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, у 29-летнего мужчины украли мобильный телефон, а спустя время через установленное на гаджете приложение «мобильный банк» с его счета неизвестный вывел более миллиона рублей. Для этого злоумышленник за семичасовой период совершил 32 транзакции по переводу с карты на карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что столичная пенсионерка лишилась более 470 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. 26 апреля на телефон 85-летней женщины поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками банка. Они убедили москвичку под предлогом сохранения ее денежных средств перевести все сбережения на якобы резервный счет. В результате злоумышленники украли у нее 473 тысяч рулей. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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