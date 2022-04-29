Москвичка лишилась часов и бутылки виски стоимостью 87 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Чаплыгина, 13/2 Карта всех событий

Жительница столицы в результате кражи лишилась дорогостоящих часов и бутылки элитного алкоголя. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что в ночь на 25 апреля по адресу улица Чаплыгина, дом 13/2, в Басманном районе неизвестный похитил у нее часы, коллекционную бутылку виски, а также деньги.

Материальный ущерб, причиненный женщине, составил более 87 тысяч рублей. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража».

28 апреля сообщалось, что консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Инцидент произошел по адресу Спиридоньевский переулок, дом 10а.

Неизвестный похитил из сумки 37-летнего консьержа деньги на сумму 30 тысяч рублей, а также золотую цепочку, золотое кольцо и белые кроссовки. Общий материальный ущерб составил 55 800 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».