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Диетолог объяснил, как шашлык может спровоцировать сердечный приступ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог объяснил, как шашлык может спровоцировать сердечный приступ
Фото: Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как шашлык может привести к сердечному приступу.

По словам специалиста, шашлык — избыточно соленая и жирная пища, которая может спровоцировать обострение гипертонии, заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря, атеросклероза и диабета. Больше всего рискуют люди с проблемами сердца и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

— Если есть болезни сердца или периодически «скачет» давление, плюс рюмка алкоголя, то одно накладывается на другое: выпили, шашлык съели и получили инфаркт миокарда. Это не пустые страшилки, это реальность, — предупредил специалист.

Перед употреблением шашлыка врач советует съесть кашу и хлеб, а само мясо заесть овощами и зеленью. При этом важно ограничиться одним куском, иначе можно существенно навредить здоровью, передает слова Гинзбурга Пятый канал.

До этого Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем опасны продукты с радионуклидами. Радиационные загрязнения могут накапливаться в растениях, почве, корме животных, мясе, фруктах и овощах. Употребление таких продуктов чревато развитием злокачественных клеток в организме.

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