Дептранс Москвы составил портрет пассажира, который не оплачивает проезд

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры составил портрет пассажира, который «забывает» оплачивать проезд.

— Оплачивайте проезд своевременно — удобных способов оплаты много. А за честной оплатой проследят наши контролеры на всех станциях метро и более 700 маршрутах наземки, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» рассказали и о способах оплаты транспорта. Так, горожане могут воспользоваться картой «Тройка», билетом «Единый», банковской картой, Face Pay и социальными картами, предоставляющими льготы на проезд.

До этого Дептранс Москвы предложил горожанам скачать или обновить приложение «Московский транспорт» в связи с открытием сезона велопроката. Так, жителям столицы доступны несколько тарифных планов.

Тариф «Сутки» за 155 рублей открывает доступ к прокату на 24 часа, активация тарифа «Поминутный» стоит 20 рублей, а далее каждая минута проката будет стоить 5 рублей. При этом, как уточняется, все поездки до 30 минут бесплатны.

Приложение «Московский транспорт» позволит москвичам строить маршруты, объединяющие разные виды транспорта, в том числе городские велосипеды, а также заранее проверять, сколько свободных велосипедов и стоек есть на станции велопроката.