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Норвегия закрыла границу и порты для грузовиков и судов из России

Евгений Белоусов
В мире
Норвегия закрыла границу и порты для грузовиков и судов из России
Фото: Pixabay

Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из России, также будет введен запрет для захода российских судов в норвежские порты. Об этом сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в пятницу, 29 апреля.

— Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор, — сказала руководитель министерства.

Отмечается, что исключение будет сделано для рыболовных судов из России. Это означает, что два из трех российских судов все еще могут заходить в порты страны. Новые запреты начнут действовать с 7 мая, они являются частью пятого пакета антироссийских санкций в рамках ЕС, передает РИА Новости.

6 апреля Норвегия приняла решение выслать трех российских дипломатов с территории страны. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, эти сотрудники якобы вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

После этого российский МИД сообщил о высылке из страны трех норвежских дипломатов в качестве ответной меры. Ноту об этом вручили послу Королевства Норвегия в России Руне Ресаланду. Ему также выразили решительный протест из-за высылки из королевства российских дипломатов и военной поддержки правительства Украины и украинских националистов.

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