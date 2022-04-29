Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

В столичный суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 76 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, махинации с финансами выявили и пресекли еще в 2020 году сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Волк уточнила, что в период с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники, не имея госрегистрации и лицензии, совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных средств.

За свои услуги они удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 15 процентов. Согласно бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 миллионов рублей.

Доход от противоправной деятельности превысил 76 миллионов рублей, рассказала представитель ведомства. Фигурантами уголовного дела, которое направлено в суд, стали три человека. В отношении еще двоих подозреваемых расследование продолжается, заключила Волк.

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты.

Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут. Предварительно установлено, что причиненный материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.

Ирина Волк Уголовные дела Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте