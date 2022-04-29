Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

В столичный суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 76 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, махинации с финансами выявили и пресекли еще в 2020 году сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Волк уточнила, что в период с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники, не имея госрегистрации и лицензии, совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных средств.

За свои услуги они удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 15 процентов. Согласно бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 миллионов рублей.

Доход от противоправной деятельности превысил 76 миллионов рублей, рассказала представитель ведомства. Фигурантами уголовного дела, которое направлено в суд, стали три человека. В отношении еще двоих подозреваемых расследование продолжается, заключила Волк.

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты.

Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут. Предварительно установлено, что причиненный материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.