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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве установится настоящая майская погода

Рафаэль Залян

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Когда в Москве установится настоящая майская погода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В первые десять дней мая в столице ожидается относительно теплая погода с переменной облачностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в начале нового месяца ожидается солнечная погода с показателями в 10–15 градусов с положительными значениями.

— В ночные часы показатели достигнут около нуля. 2 мая такая же погода, но поднимается ночная температура немного — на два–три градуса. 3 мая погода несколько испортится, ожидаются дожди, температурные показатели опустятся в дневные часы до плюс 12–15 градусов, а ночью — до 7 градусов, — рассказал метеоролог.

С 4 мая, по прогнозам эксперта, похолодает на 4–5 градусов.

— Однако есть надежда, что к 9-му числу снова потеплеет, — отметил Шувалов.

Настоящая майская погода с теплом и солнцем наступит ориентировочно в середине месяца, заключил синоптик.

А ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о майской погоде в Центральной России. По его словам, начало месяца будет прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая.

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