Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые из США раскрыли формулу диеты для долголетия

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые из США раскрыли формулу диеты для долголетия
Фото: Pixabay

Геронтологи из Университета Южной Калифорнии рассказали о диете, которая поможет продлить молодость и улучшить качество жизни.

Специалисты изучили особенности различных вегетарианских диет при составлении идеальной формулы питания. Помимо этого они учли рацион с большим содержанием белка и ограничением углеводов.

Это позволило им вывести диету, максимально подходящую для пожилых людей и способную продлить молодость. Так, следует употреблять в пищу больше бобовых, цельного зерна и овощей, а также немного рыбы.

Эксперты посоветовали исключить употребление красного мяса, а также ограничить количество белого мяса. Кроме того, врачи советуют сократить количество употребляемого сахара и есть побольше орехов, оливкового масла и немного темного шоколада, передает ФАН.

До этого итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию. Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет. В ходе исследования специалисты изучали пищевые привычки и условия жизни этих людей.

Здоровье Старость Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте