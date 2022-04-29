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Российский интернет форум - 2022 пройдет с 18 по 20 мая

Оксана Васильева
Общество
Российский интернет форум - 2022 пройдет с 18 по 20 мая
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

Впервые с начала 2022 года представители ведущих компаний Рунета, государства, блогеры, медиабизнес соберутся вместе 18 мая на Российском интернет форуме, чтобы обсудить технологические изменения Цифрового контура в России. Итогами форума станут не только аналитические материалы, но и дорожные карты по направлениям цифровой экономики.

На форуме соберутся представители таких компаний и организаций, как АНО «Цифровая экономика», Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, Ozon, Mediascope, ПСБ, Московская биржа, Kokoc Group, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр», «Медиалогия», РТлабс, Сбермаркет и многие другие.

Традиционно на РИФ представят самые свежие аналитические данные. На пленарной сессии презентуют «Экономику Рунета»: главные показатели, вклад в ВВП, прогнозы. Много интересных цифр по аудитории Рунета покажет Mediascope. Также в программе аналитика по социальным сетям и медиа, кадрам, самозанятым, импортозамещению.

На РИФ обсудят, как адаптироваться к новым реалиям, какие инструменты использовать и на какие новые площадки выходить. Например, основатель TenChat Семён Теняев расскажет, что ​​активное население России хочет видеть в соцсетях и как ИИ помогает делать новую российскую деловую соцсеть. Своими данными и видением развития соц.сетей поделятcя VK, OK, Rutube.

Российские компании и стартапы поделятся опытом создания как аналогов иностранных сервисов, так и уникальных решений. Не обойдут и тему вездесущего искусственного интеллекта: спикеры обсудят, как изменилась эта отрасль и какие направления набирают популярность сейчас.

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