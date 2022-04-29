Сомнолог объяснил, каким должен быть режим сна при сменном графике

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Руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как нужно спать при сменном графике.

— Если человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен бодрствовать в ночной период времени, а днем спать, — отметил специалист.

Людям, которые трудятся по сменам, врач советует найти другую работу. Если этого не удается сделать, необходимо придерживаться графика сна на протяжении всей рабочей недели.

По его словам, такой график сна неудобен из-за того, что многие учреждения и магазины закрыты ночью. На этот случай врач советует оставлять себе время в течение дня для покупок, встреч и походов по делам.

Но важно придерживаться режима сна, так как его резкая смена плохо влияет на здоровье. Эксперт добавил, что лучше всего спать в темное время суток.

Именно в этот период организм вырабатывает нужное количество мелатонина и соматотропного гормона. Нехватка последнего ведет к задержке роста у детей и к ожирению у взрослых. Оптимальное время сна — с полуночи до семи утра, передает слова Калинкина Пятый канал.

До этого доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов поделился эффективными техниками, которые помогут в процессе засыпания. По словам врача, матрас, на котором спит человек, должен быть удобным. Нижний слой должен фиксировать тело, а верхний — повторять все его изгибы, быть мягким или полумягким.