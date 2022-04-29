Спортивный мотоцикл украли с подземного паркинга в Москве

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Россия, Москва, 2-я Черногрязская улица, 6к1 Карта всех событий

Житель столицы лишился дорогостоящего спортивного мотоцикла, который оставил на подземной парковке в центре Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился 39-летний мужчина. Он заявил о пропаже спортивного кроссового мотоцикла, который был припаркован на подземной стоянке, расположенной по адресу 2-я Черногрязская улица, дом 6, корпус 1, в Пресненском районе Москвы.

Известно, что кража произошла в промежуток с 12 по 15 апреля. Причиненный ущерб составил 600 тысяч рублей, по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого стало известно, что у 29-летнего безработного мужчины украли мобильный телефон. Спустя время через установленное на гаджете приложение «Мобильный банк» с его счета неизвестный вывел более миллиона рублей.

Для этого злоумышленник совершил 32 транзакции по переводу с карты на карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».