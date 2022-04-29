Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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В столице начал свое дежурство коммунальный флот города, он будет функционировать на ежедневной основе. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— С началом речной навигации на ежедневное дежурство заступил коммунальный флот Мосводостока. В его составе — буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны. Их задача — убирать мусор в акваториях Москвы-реки и судоходной части Яузы, удалять наносы песка и грунта, ил со дна, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Городские службы провели на судах комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Так, специалисты обследовали и при необходимости отремонтировали двигательные установки, насосное оборудование и рулевые системы. В 2021 году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

18 апреля специалисты комплекса подготовили коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, к открытию навигации. В межнавигационный период — с ноября по апрель — удалось организовать работы, связанные с подготовкой коммунального флота к открытию речной навигации.

Также стало известно, что столичные службы завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации. Уточняется, что рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.