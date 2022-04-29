Россия закрыла въезд представителям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер

Фото: МИД РФ

Россия вводит запрет на въезд для девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в пятницу, 29 апреля.

— В ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Москва пошла на такой шаг из-за присоединения этих стран к антироссийским санкциям ЕС, которые также предусматривают ограничения для физических лиц. В черный список, добавили в министерстве, попали люди, активно продвигающие антироссийскую и русофобскую повестку.

До этого стало известно, что единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из России. Также будет введен запрет для захода российских судов в норвежские порты.

27 апреля сообщалось, что Россия высылает из страны трех дипломатов посольства Норвегии. Ноту об этом вручили послу Королевства Норвегия в России Руне Ресаланду. Ему также выразили решительный протест из-за высылки из королевства российских дипломатов и военной поддержки правительства Украины и украинских националистов.