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Названы пять мужских имен, обладатели которых могут поднять руку на женщину

Лейла Алиева
Общество
Названы пять мужских имен, обладатели которых могут поднять руку на женщину
Фото: Pexels

Носители пяти мужских имен могут поднять руку на женщину, если их очень разозлить.

Макар

Испытания, которые Макару пришлось пройти в детстве, сделали его жестоким. Поэтому, будучи уже взрослым, он так и не научился решать конфликты мирным путем. Если он видит, что словами не добиться нужного результата, он может поднять руку как на друга, так и на любимую женщину.

Леонид

Мужчина с именем Леонид отлично умеет улаживать конфликты и находить с разными людьми общий язык в рабочей сфере. Однако в быту он требователен и не терпит, когда ему перечат. С женой он бывает довольно жестоким, особенно если выпьет.

Кирилл

Мужчина с этим именем обладает настолько мощной энергетикой, что не все могут выдержать рядом такого партнера. Кирилл видит свое превосходство и часто им пользуется, особенно в домашнем кругу. Иногда громкий скандал с женой может продолжиться и рукоприкладством.

Ян

Ранимый, но скрывающий это Ян с детства может страдать перепадами настроения и неуверенностью в себе. Поэтому уязвленное эго во время ссоры может спровоцировать его на рукоприкладство.

Вадим

Теневая сторона характера Вадима таит любовь к манипулированию и даже к нарциссизму. Ему нравится чувствовать себя сильным, властным, поэтому любимую женщину он держит в особой строгости и иногда может поднять на нее руку за проступки, передает Life.ru.

До этого стали известны мужские имена, обладатели которых считаются лучшими мужьями. Так, мужчина с именем Иван мечтает о большой и дружной семье.

Он рискует не найти идеал женщины с первого раза, поэтому в его жизни возможны несколько браков. Из-за романтичности он будет дарить жене подарки и делать сюрпризы.

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