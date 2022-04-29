Суд отправил в колонию двух участников банды за убийство и разбой

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный приговор двоим участникам банды, причастным к убийству и разбою. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что 40-летний Шерали Сулейманов и 30-летний Олимжон Саидмуродов были членами «устойчивой вооруженной группы», созданной с целью нападений на граждан, хищения имущества и убийств.

Они в 2019 году в составе банды совершили в Москве разбойное нападение на мужчину, перевозившего крупную сумму денег. В результате тот был убит, а злоумышленники скрылись с суммой более трех миллионов рублей.

Деятельность банды была пресечена летом 2020 года, когда было задержано большинство ее участников. По решению суда Сулейманов проведет в колонии строгого режима 17 лет, а Саидмуродов — 19.

7 апреля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении двух москвичей по уголовному делу об убийстве и укрывательстве преступления. Следствие и суд установили, что 24 ноября 2019 года в подсобном помещении ювелирного магазина один из мужчин убил знакомого, нанеся ему множество колото-резаных ранений неустановленным предметом.

После этого он спрятал труп в картонную коробку и вывез его при помощи своего знакомого. После этого злоумышленник расчленил тело и утопил фрагменты в реке Рузе. Спустя несколько дней останки погибшего обнаружили рыбаки.